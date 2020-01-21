Бывшие супруги оказались должниками

Юмористов не могут найти.

Бракоразводный процесс Евгения Петросяна и Елены Степаненко продолжается. Пока супруги делят многомиллионное состояние, их пытаются найти судебные приставы. Звезды задолжали им 101 рубль.

Такую сумму она не заплатили за офисное здание в центре Москвы, которым вместе владели, – пишет Mash.

Адвокат Евгения Петросяна о проблемах своего клиента не знает и считает, что все налоги звезды уплатили, а свежая информация просто пока не появилась в базе.

"Бывает, что все налоги оплачены, но не все прошло в системе. Я не думаю, что реально есть какая-то задолженность. Если же задолженность действительно есть, достаточно провести сверку и факт будет установлен. Будем исправлять", – цитирует Сергей Жорина Teleprogramma.pro.

Ранее "Утро" писало о нападении на Евгения Петросяна в центре Москвы.