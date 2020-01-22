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"Битва петухов": на Малахова набросились из-за танцев с Басковым

"Битва петухов": на Малахова набросились из-за танцев с Басковым
Андрей Малахов. Кадр 1tv.ru
Шоумен и певец вышли на сцену в одинаковых пиджаках

Андрей Малахов станцевал рядом с Николаем Басковым. Они появились на сцене в одинаковых роскошных пиджаках известного бренда. Телеведущий энергично двигал бедрами, в то время как "натуральный блондин" шутил: "Дорогие артисты могут позволить себе одинаковые дорогие пиджаки". Затем на сцене появился Филипп Киркоров и встал между ними в бордовых нарядах.

Опубликованное ведущим "Прямого эфира" видео вызвало бурную реакцию в Сети. Большинство подписчиков его страницы в Инстаграм раскритиковали звезд за выбор столь дорогого наряда и за движения, показавшиеся некоторым  чересчур женственными. Под роликом появилось множество едких замечаний:

"Надоели толком все трое, противно смотреть", "Мужики как сороки – все блестящее и сразу. Ну понятно Филипп, ну ясное дело Басков. Ну куда же мы Вас, Андрей, теряем", "Позор", "Битва петухов, а не пиджаков", "Мир куда катится", "К старости совсем в клоунов превратились, а Андрей теряет свой имидж", "Ну голубки одинаковое выбирают как правило".

Интернет-пользователи не ожидали столь яркого образа от шоумена. По их мнению, если Киркоров и Басков давно ведут себя эпатажно и все ждут от них именно этого, то Малахов, уподобляясь им, портит свою репутацию. Не забыли упомянутьеще одного известного артиста – комментаторы отметили, что он отлично бы вписался в компанию звезд: "Максима Галкина не хватает с четвертым пиджаком".

Впрочем, негативно отреагировали на видео не все.  "Молодцы мальчики", "Андрюха опять жжет!", "Пляшете Вы отменно", "Я вас обожаю", "Классные",  – похвалили фанаты телеведущего зажигательный танец звезд.

Ранее Малахова, Баскова и Киркорова раскритиковали после эфира с экс-участником "Ласкового мая" Юрием Шатуновым.

Карина СИРАЗОВА

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