Телезвезда заверила, что из снимков можно устроить целую Третьяковскую галерею

Анфиса Чехова предложила поклонникам пикантную тему для обсуждения – призналась, что часто получает от мужчин фотографии их членов. Звезда захотела узнать, как к таким снимкам относятся женщины. Но сама высказалась категорично – ей подобные снимки не нравятся.

"Фото пениса незнакомого мужчины с эстетической и эротической точки зрения привлекает только геев!" – отметила звезда в Инстаграм.

По ее мнению, мужчина, который вместо цветов и подарков присылает даме пикантное фото, может вызвать у нее только отвращение и насмешку. А по-настоящему "заводят" женщин страсть и восхищение в глазах мужчин, а не снимки обнаженных половых органов.

"Чужие члены, по мне, похожи на червяков или гусениц или опарышей", – подытожила телеведущая. Ее подписчики быстро развернули бурную дискуссию по затронутому вопросу.

"Согласна, не все могут достойно приподнести свое достоинство", "Присылая это они на полном серьезе думают что получат восторг в ответ)))", "мне всегда казалось они похожи на голову черепашки", "мне кажется пикантность мужчин вовсе не в члене", "Анфиса,вы в корне не правы", – поделились они мнениями (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).

Ранее Анфиса Чехова взбудоражила публику снимком, на котором показана лежащей в откровенном наряде на кровати с поджатыми коленями и с улыбкой сжимающей грудь руками.