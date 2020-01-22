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"Похожи на червяков и опарышей": Чехову атаковали интимными фотографиями

"Похожи на червяков и опарышей": Чехову атаковали интимными фотографиями
Анфиса Чехова. Фото: Anatoly Lomokhov/www.globallookpress.com
Телезвезда заверила, что из снимков можно устроить целую Третьяковскую галерею

Анфиса Чехова предложила поклонникам пикантную тему для обсуждения – призналась, что часто получает от мужчин фотографии их членов. Звезда захотела узнать, как к таким снимкам относятся женщины. Но сама высказалась категорично – ей подобные снимки не нравятся.

"Фото пениса незнакомого мужчины с эстетической и эротической точки зрения привлекает только геев!" – отметила звезда в Инстаграм. 

По ее мнению, мужчина, который вместо цветов и подарков присылает даме пикантное фото, может вызвать у нее только отвращение и насмешку. А по-настоящему "заводят" женщин страсть и восхищение в глазах мужчин, а не снимки обнаженных половых органов.

"Чужие члены, по мне, похожи на червяков или гусениц или опарышей",  – подытожила телеведущая. Ее подписчики быстро развернули бурную дискуссию по затронутому вопросу.

"Согласна, не все могут достойно приподнести свое достоинство", "Присылая это они на полном серьезе думают что получат восторг в ответ)))", "мне всегда казалось они похожи на голову черепашки", "мне кажется пикантность мужчин вовсе не в члене", "Анфиса,вы в корне не правы", – поделились они мнениями (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).

Ранее Анфиса Чехова взбудоражила публику снимком, на котором показана лежащей в откровенном наряде на кровати с поджатыми коленями и с улыбкой сжимающей грудь руками.

Фоторепортаж
Анфиса Чехова вывернулась наружу
Валентина МАЙОРОВА

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