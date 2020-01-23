Артистка подчеркнула пышный бюст узким платьем

Анна Плетнева опубликовала в Инстаграме свежий кадр, на котором позирует, сидя на кухонном столе с багетом в руках. Знаменитость снялась в облегающем красном платье с черной вставкой, имитирующей бюстгальтер. Декольте нарядо эффектно оголило ее грудь.

"Умру за батон белого. А какие слабости у вас?" – обратилась певица к своим поклонникам, томно прикрыв глаза.

Интернет-пользователи не заставили себя долго ждать. Одни подписчики принялись рассказывать о том, без чего они не могут жить. Многие отметили, что обожают сладкое – конфеты или торты, кто-то любит апельсиновый сок и жареную картошку. Другие признались, что их настоящая слабость – это Плетнева и ее зажигательные клипы. Звезду осыпали комплиментами интернет-пользователи, которых возбудили ее стройные ножки и большая грудь.

"Самые красивые ножки", "Анечка моя слабость еще это ты. Ты меня вдохновляешь", "О, детка", "Очень классная фоточка, Анечка", "Ути тити", "Умру за твою красоту", "Когда вижу тебя меня словно как наркотик манит к тебе", "Анечка, ты восхитительная", "Батон тебе к лицу", "Какая сексуальна штучка", – отметили в комментариях к посту Плетневой фанаты.

Артистка часто радует поклонников подобными горячими кадрами, не стесняясь демонстрировать свою сексуальность. Звезда то втиснет свой пышный бюст в блестящий корсет, то в юбке с высоким разрезом потрясет упругим задом на камеру.