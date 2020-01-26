Балерина показала икону и выбежала на улицу в чем мать родила

Эпатажная Анастасия Волочкова после экзотики – отдыха в крошечных трусах-веревочках и танцев с бананами – решила, видимо, снова прониклась русским духом и вернулась к привычным домашним занятиям.

Балерина попарилась в бане и показала традиционное завершение процесса в ледяной купели. Покрасневшая от жара Волочкова снялась в деревянной бочке, прикрыв голую грудь куском льда.

"Снежная зима-лучшее время для русской бани", – написала она под фото. Омовение Настя совершила в святой день – сегодня православные чтят память мучеников Ермила и Стратоника.

Танцовщица приводит в порядок не только тело. В сторис Инстаграм она показала, как ее причесывает домработница. В кадр попала икона, стоявшая на столике перед зеркалом.

Ранее Волочкову осмеяли за фото из отпуска. Завистники назвали ее грудь "сдувшимися лепешками".