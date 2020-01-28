Актриса пострадала в ДТП в Москве

Лариса Хорошилова была госпитализирована в больницу после аварии, произошедшей в центре столицы. Как сообщает РЕН ТВ, на 77-летнюю звезду сериала "Глухарь" наехал автомобиль.

О состоянии актрисы и ее травмах пока не сообщается, пишет телеканал "360".

Лариса Хорошилова знакома зрителям по сериалам "Пятницкий", "Час Волкова – 2" и "Глухарь". В последнем, добавляет РИА ФАН, она сыграла роль матери майора Станислава Карпова.