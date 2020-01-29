Телезвезда показала раздувшийся живот

Леся Никитюк поразила поклонников своим последним фото из Абу-Даби. Звезда присела на пляжный лежак вместе с подругой. Животы у девушек были так раздуты, как будто бы они обе пребывают в интересном положении.

"Не повезло с фигурой, повезло с подругой! Отмечай подругу которую вечно пучит" – пошутила Леся в соцсети. Однако ее подписчики все же заподозрили, что звезда "Орла и решки" ждет малыша.



"Вы как будто беременны", "завтра уже вся новостная лента будет забита новостями про беременность Леси Никитюк))", "Леся не шути так, а то выдуешь и так и останется", "кого ждешь девочку или мальчика", "Вы беременна?", "Сколько месяцев?...Я так за вас рад", "Так-так-так когда роды", "Это самая красивая фигура у женщины)))", "Точно пучит?" – написали взволнованные комментаторы на страничке звезды в Instagram.

Однако другие уверены, что Никитюк просто пошутила: "Она не беременна", "она просто гороху объелась", "Ахахаха, круто получилось", "Приколистки", "Леся выдыхай!", "Бегимоты", " блин как это мило", "Хорошо позавтракали" (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).



Леся Никитюк – одна из самых популярных ведущих программы "Орел и решка". Миловидная блондинка часто делится с поклонниками в соцсетях пикантными фото. Недавно Леся показала на пляже внезапно увеличившиеся ягодицы. А другая звезда телепередачи – Мария Ивакова – прогулялась под пальмами на Бали без белья.