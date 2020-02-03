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Сосиска какая-то: Волочкову в шпагате подвесили вниз головой и раскрутили за ногу

Сосиска какая-то: Волочкову в шпагате подвесили вниз головой и раскрутили за ногу
Анастасия Волочкова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Балерина двигаться не захотела, пришлось попотеть ее партнеру

Анастасия Волочкова впечатлила народ, повиснув на канатах в шпагате вниз головой. Шевелиться при этом, по мнению зрителей, танцовщица не захотела. Поэтому попотеть пришлось мужчине. Впечатления после спектакля положительными были не у всех.

Балерина похвасталась на своей странице в Инстаграм видео с выступления и имела неосторожность открыть комментарии. Тут же нахлынули завистники и наговорили гадостей. Некоторые сравнили балерину с сосиской, заявив, что она просто висит на веревках, другие отдали лавры партнеру, который помогал артистке, раскручивая ее за ногу (орфография и пунктуация сохранены).

"А на что смотреть? В одной позе практически зависла на веревках, мужик ее постоянно раскручивал за ногу", "Что-то она просто висит, движения нет, что это было? Сосиска какая-то", "Мужики перевелись нынче такую балерину поднимать… пришлось перейти на канаты", "Это детский спектакль зачем там балерина 50 лет объясните мне че детей пугать", "Она же звезда зачем ей шевелиться. И этого достаточно. Ну нам простым смертным это не понять", – написали пользователи.

Ранее Волочкова выскочила из шкафа и засветила дырки прямо на репетиции.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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