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Рогозин ответил Урганту на шутку о космонавтах

Шутки закончились: Рогозин приструнил Урганта
Дмитрий Рогозин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Остроумие шоумена в Роскосмосе не оценили

Главе госкорпорации "Роскосмос" не понравилась шутка шоумена Ивана Урганта о том, что в космонавты теперь будут брать людей с "легкими психическими отклонениями".

"Ну а чего вы хотите? Восемь лет чуть ли не ежедневно вести развлекательную передачу... Тут не только шутки и юмор закончатся, но и язык намозолится", – написал Рогозин на своей странице в Twitter.

О том, что в космос смогут полететь "судимые по малолетству" и те, у кого есть отклонения, ведущий заявил в программе "Вечерний Ургант" на Первом канале. Иван пошутил, что в Россия очень высокая планка для космонавтов, и что ее понижение позволит претендентам осуществить давнюю мечту, отмечает "Свободная пресса". Телезвезде немедленно ответил в соцсети робот "Федор". Он разъяснил, что пока планируется только уменьшить требования по зрению, напоминает "ФедералПресс".

Валентина МАЙОРОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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дуракам дорога в космос
Гость
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почему ваня не шутит про мусульман или о своих святынях,жимжим?
ну ладно ванятка,а почему эрнст до сих пор во главе 1 <цензура> канала,у него же познеры и вани деньги получают?
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