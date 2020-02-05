Рогозин ответил Урганту на шутку о космонавтах
Главе госкорпорации "Роскосмос" не понравилась шутка шоумена Ивана Урганта о том, что в космонавты теперь будут брать людей с "легкими психическими отклонениями".
"Ну а чего вы хотите? Восемь лет чуть ли не ежедневно вести развлекательную передачу... Тут не только шутки и юмор закончатся, но и язык намозолится", – написал Рогозин на своей странице в Twitter.
О том, что в космос смогут полететь "судимые по малолетству" и те, у кого есть отклонения, ведущий заявил в программе "Вечерний Ургант" на Первом канале.
Иван пошутил, что в Россия очень высокая планка для космонавтов, и что ее понижение позволит претендентам осуществить давнюю мечту, отмечает "Свободная пресса".
Телезвезде немедленно ответил в соцсети робот "Федор". Он разъяснил, что пока планируется только уменьшить требования по зрению, напоминает "ФедералПресс".
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