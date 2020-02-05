"Мягкая и упругая": Чехова открыла грудь на берегу моря
Анфиса Чехова снова привлекла внимание всех своих подписчиков. В Инстаграм знаменитость опубликовала фото в купальнике, где хорошо можно рассмотреть ее грудь, живот и бедра. Сама Чехова написала, что использует откровенные снимки как дефибриллятор, чтобы "оживить" подписчиков.
Достичь желаемого эффекта Чеховой удалось. Под сексуальным фото начали обсуждать формы звезды, лишний вес и фотошоп, который, как кажется пользователям, она использует.
"Использую фото в купальнике как дефибриллятор для моего Инстаграм. "Доктор, доктор, мы его теряем!" "Разряд!" Тыдыщщщщщ. Давайте же обсудим, где жир, где фотошоп, что на сей раз не так с пупком, не маловат ли мне купальник?" – написала в Инстаграм Чехова (орфография и пунктуация сохранены).
Комментаторы считают Анфису Чехову очень привлекательной и сексуальной, однако отмечают, что на видео ее тело выглядит не так идеально, как на фото. Секрет знаменитости, уверены пользователи, в фотошопе.
"Все бы ничего, но почему-то на видео и попа намного больше и талии осиной нет. А так, фото красивое получилось!", "Вы такая классная, теплая, мягкая и упругая, в общем, как сквиш, так и хочется "пожмякать", "Господи, какая красивая, все пропорционально и свое, главное, как женственно", "Идеальная фигура у вас, и вы просто сногсшибательно выглядите всегда", – написали Чеховой в Инстаграм.
До этого "Утро" публиковало снимок раздетой Чеховой в купальнике с большим декольте.
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