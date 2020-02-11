"Очень противно": звезде "Универа" досталось за личное видео
Анна Хилькевич поделилась в соцсети радостями материнства – выложила личное видео из домашнего архива. На ролике маленькая дочь срыгивает прямо на нее. Все происходящее подписчикам забавным не показалось – звезду "Универа" раскритиковали.
Часть интернет-пользователей считают, что подобные ролики выглядят мерзко, и выставлять их на обозрение девяти миллионов человек – столько подписчиков у актрисы в Инстаграм – не стоит.
"Фу, боже мой", "Фу, как мерзко", "А зачем нам всем это?", "Неприятное видео", "Это уже лишнее", "Фу, тошнит", "Для себя это нормально, но не для обсуждения", "Отписалась после данного видео. Ни капли не смешно", "У меня двое детей, и было всякое, но зачем выкладывать такое? Это очень противно", – высказались комментаторы.
Звезда "Универа", похоже, ожидала совсем другую реакцию, ведь считает видео "мощным". Под ним она сообщила: "Это было 4 года назад, Ариаше на этом видео всего несколько месяцев, первые, так сказать радости материнства и угар отцовства".
Поклонники решили поддержать актрису. Они считают, что родители узнают себя в этом ролике, а осуждают знаменитость только те, у кого нет детей.
"Ну это неотъемлемая часть материнства", "100 раз пересмотрела", "Это очень смешно", "Кто через это прошел, поймет, что это забавно!", "Удачный момент!", "На этом можно вечно смотреть", - отметили доброжелатели.
До этого Анна Хилькевич ответила на слухи о беременности снимком в бикини.
"Хоронить будут своим кругом": Заворотнюк закроют от народа
Родные не дадут попрощаться поклонникам со звездой "Моей прекрасной няни", считают интернет-пользователи
Гороскоп на февраль: трем знакам стоит приготовиться к худшему
Звезды обещают неприятности сразу нескольким знакам зодиака
Новости партнеров
Самое читаемое
Фоторепортаж
Здоровье
- Без виагры: спасти потенцию помогут три продукта
- Убивают потенцию: как заболевания зубов влияют на мужскую силу
- Всадник: древнее упражнение для потенции после 40 лет
Болезнь Анастасии Заворотнюк
- "Беспредел": Заворотнюк лишили жизни
- Волочкова заявила о смерти Заворотнюк
- Верх цинизма: обритую умирающую Заворотнюк сняли тайком
Выбор читателей
- Гороскоп на февраль: чего ждать от третьего месяца зимы
- Отвары за копейки: как поднять потенцию после 60 лет
- Горячий лед: российская фигуристка устроила сексуальные танцы на коньках
- "Жаль не мужик": полуголая Лолита возбудила даже женщин
- "Лежит бездыханная": правда о здоровье Заворотнюк вылезла наружу
- "Что-то вываливается в районе кустов": Волочкова в трусах-шнурочках засветила своего лебеденка
- "Пассажирский": готовим популярный в СССР салат
- Очень вкусно и сытно: салат "Богатый купец" накормит всех на Новый год
- Вкусно и сытно: простой салат с курицей за 15 минут
- "Россия смеется": слова Заворотнюк распалили народ
- Волочкова в микротрусах-шнурочках показала грудь-блины
- "Тропиканка": Каменских прошлась по пляжу в крошечных трусах
- Муж показал возбужденную Каменских в супермини
- "Пошла вон": захотевшую российских денег Ротару погнали из страны
- Здоровую Заворотнюк сняли в онкоцентре
- Диета долгожителя: что есть после 50 лет
- Шпица без трусов похвасталась видом сзади
- СМИ: Чернышев избавился от Заворотнюк
- "Противно смотреть": полуголая Лорак развалилась на цветах
- "Одна промежность в кадре": Волочкову разнесли за пошлость
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик