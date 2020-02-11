После увиденного поклонники осудили артистку

Анна Хилькевич поделилась в соцсети радостями материнства – выложила личное видео из домашнего архива. На ролике маленькая дочь срыгивает прямо на нее. Все происходящее подписчикам забавным не показалось – звезду "Универа" раскритиковали.

Часть интернет-пользователей считают, что подобные ролики выглядят мерзко, и выставлять их на обозрение девяти миллионов человек – столько подписчиков у актрисы в Инстаграм – не стоит.

"Фу, боже мой", "Фу, как мерзко", "А зачем нам всем это?", "Неприятное видео", "Это уже лишнее", "Фу, тошнит", "Для себя это нормально, но не для обсуждения", "Отписалась после данного видео. Ни капли не смешно", "У меня двое детей, и было всякое, но зачем выкладывать такое? Это очень противно", – высказались комментаторы.

Звезда "Универа", похоже, ожидала совсем другую реакцию, ведь считает видео "мощным". Под ним она сообщила: "Это было 4 года назад, Ариаше на этом видео всего несколько месяцев, первые, так сказать радости материнства и угар отцовства".

Поклонники решили поддержать актрису. Они считают, что родители узнают себя в этом ролике, а осуждают знаменитость только те, у кого нет детей.

"Ну это неотъемлемая часть материнства", "100 раз пересмотрела", "Это очень смешно", "Кто через это прошел, поймет, что это забавно!", "Удачный момент!", "На этом можно вечно смотреть", - отметили доброжелатели.

До этого Анна Хилькевич ответила на слухи о беременности снимком в бикини.