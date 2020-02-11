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Молодая жена Цекало похвасталась бюстом на вечеринке

Молодая жена Цекало похвасталась бюстом на вечеринке
Александр Цекало. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Избранница продюсера открыла декольте

Дарина Эрвин поделилась с подписчиками снимком с мужем из ресторана. Для вечеринки 28-летняя художница выбрала обтягивающее платье с большим вырезом. Пышная грудь, кажется, едва держится в наряде.

Пользователи под фото Эрвин обсуждали совсем не обнимающихся на фото супругов, а именно откровенное платье молодой жены Александра Цекало. В нем можно рассмотреть ее формы, пишут "7дней".

Напомним, в марте прошлого года стало известно, что продюсер ушел из семьи к молодой избраннице. Они поженились, но брать фамилию супруга девушка отказалась, так как ее продолжала носить сестра Веры Брежневой – на ней и был женат Александр Цекало до этого.

Только в конце 2019 г. знаменитости удалось выкупить у бывшей фамилию. Взяла ли ее нынешняя жена, не известно. 

Дарья ПЕТРОВА

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