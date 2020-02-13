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Каменских пришла на премию в странном мохнатом платье

Каменских пришла на премию в странном мохнатом платье
Настя Каменских. Фото: instagram.com/kamenskux
Стильный наряд позволил рассмотреть прелести жены рэпера Потапа

Украинская певица Настя Каменских опубликовала в своем Инстаграм очередной снимок. На нем звезда предстала в необычном платье с мохнатыми вставками. Выбранная артисткой одежда выгодно подчеркнула ее фигуру, на что обратили внимание поклонники.   

"Красуня", "Шикарная", "Красотка", "Платье супер", "Самая красивая, самая любимая", "Невообразимая", – пишут фолловеры под постом Каменских.   

В подписи к фотографии звезда написала, что ее песня "Обещаю", которая победила награду на "Украинской песне года", навсегда останется особенной, так как посвящена "любимому человеку".   

Ранее Каменских опубликовала пост в Инстаграм, в котором показала, как она танцует в ванне в концертном наряде.   

Фоторепортаж
Голая и мокрая: как Каменских развлекается на пляже
Настя Каменских. Фото: instagram.com/kamenskux Настя Каменских. Фото: instagram.com/kamenskux
Настя Каменских. Фото: instagram.com/kamenskux Настя Каменских. Фото: instagram.com/kamenskux Настя Каменских. Фото: instagram.com/kamenskux
Сергей САЗОНОВ

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