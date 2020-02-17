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Муж Королевой публично поднял на смех Николаева

Муж Королевой публично поднял на смех Николаева
Сергей Глушко (Тарзан). Фото: Natalya Loginova/Russian Look/www.globallookpress.com
Артист предложил снести дом, который построил композитор

Сергей Глушко, известный в шоу-бизнесе как Тарзан, и его брат Александр раскритиковали дом, проектированием которого занимался Игорь Николаев для себя и на тот момент еще жены Наташи Королевой. После развода звездной пары здание отошло певице. Сейчас артистка проживает там со вторым мужем.

"Дом несуразный. С точки зрения коммуникаций, планировки, все не то", – прокомментировал состояние дома родственник нынешнего супруга знаменитой "русалки", работающий прорабом на стройке.

Сам Тарзан отметил в эфире программы "Звезды сошлись" на НТВ, что дом "по-хорошему нужно снести". Ведущая шоу Лера Кудрявцева напомнила гостям о том, что за стройку отвечал Игорь Николаев. Тогда Глушко рассмеялся и добавил: "Сказал же Саня – несуразный дом! Что еще надо".

Недавно сообщалось, что по соседству с жилищем певицы в поселке Крекшино поселились крысы. Артистке пришлось самостоятельно раскладывать по периметру ловушки и отраву. 

Анастасия ЮШКЕВИЧ

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