Известная "русалка" сделала неожиданное заявление

Рядом с домом Наташи Королевой, построенным в то время, когда она была женой композитора Игоря Николаева, поселились целое полчище крыс. Грызуны завелись в жилище соседки, "у которой была очень хорошая семья", рассказала встревоженная певица.

"Эти люди очень много лет жили рядом с нами, мы неплохо общались. И вдруг случилась трагедия: в одночасье умерли все члены семьи. Осталась одна хозяйка!",

– сообщила артистка "Собеседнику". По ее словам, женщина "с этой ситуацией не справилась" и начала выпивать. Дошло до того, что она даже перестала выбрасывать мусор из дома. Скоро окружающие почувствовали неприятный запах, который стал усиливаться.

Королева и ее муж этого вначале не замечали, так как бывают там редко. Однако позже осознали серьезность проблемы, и "начали разбираться". Когда соседи пришли в дом одинокой женщины, увидели в нем огромное количество крыс, которые "спокойно разгуливали по дому". Чтобы справится с грызунами, вызвали сотрудников санэпидемстанции, которые тоже были поражены, ведь "давно такого не видели".

Напуганная певица разложила по периметру своего учатка крысиный яд и установила ловушки, отпугивающие грызунов. При этом она считает, что это "крысиное царство" несспроста появилось рядом, поскольку "наступающий год – Крысы". К счастью, от хвостатых существуже избавились. Однако сердобольная "русалка" переживает о соседке.

Ранее фигуру Наташи Королевой раскритиковали в соцсети.