Лидер группы "Ленинград" отметил, что ситуация в городе по серьезности не уступает проблеме с китайским коронавирусом

Сергей Шнуров опубликовал в своем "Инстаграм" очередное стихотворение. Музыкант решил обсудить с подписчиками экологическую обстановку в одном из российских городов.

Шнуров прикрепил к посту сообщения от жителей Красноярска. Они просят музыканта обратить внимание на то, что город "задыхается от химии". Один из подписчиков даже прислал снимок в респираторе.

"Красноярск стоит в дыму. <...> В новостях молчат. Ни строчки. Ни пол-строчки, даже мема", – пишет исполнитель. Шнуров уверен, что пока не "случатся труппы", на экологическую катастрофу никакого внимания не обратят. Ведь боимся мы только "заразы из Китая", а "местные проблемы" никому не интересны.

Подписчики по достоинству оценили новое стихотворение музыканта. "Самое честное и справедливое СМИ, это Инстаграм Шнурова", – пишет пользователь под ником uchaev_official. "Обожаю за правду и за слог", – отреагировал подписчик favortacat.

Сергей Шнуров известен тем, что часто пишет стихи на злобу дня, обсуждая самые громкие новости. Например, недавно исполнитель разместил в своем аккаунте произведение, посвященное протоиерею Смирнову и его высказыванию о гражданских женах.