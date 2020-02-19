Девушка заявила, что актер оказался очень жадным ухажером

Главный герой фильма "Крестный отец" Аль Пачино остался без пары. Его молодая пассия – израильская актриса Мейталь Дохан – сбежала, заявив, что он невероятный скряга.

Девушка объяснила свой поступок тем, что 40-летняя разница в возрасте для нее уже не переносима, и романтики в отношениях совсем не осталось. Она даже не помнит, когда голливудский ловелас что-то покупал ей в последний раз.

Аль Пачино оказался настолько жадным кавалером, что при своих доходах лишь изредка преподносил девушке цветы, сообщают "Известия".

Знаменитый актер никогда не был женат, но у него есть трое детей. В его жизни было много романов, по большей части, с партнершами по съемочной площадке.