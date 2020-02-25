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Лолита призвала "ответить за базар"

Лолита призвала "ответить за базар"
Лолита. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Певица оскорбилась из-за обвинения в использовании фонограммы

Поп-диву Лолиту Милявскую упрекнули в том, что она поет под "фанеру". Такой комментарий звезда получила к публикации об одном из концертов в Германии, которую разместила в своем личном блоге. "За базар отвечаешь?" – резко отреагировала исполнительница на "наезд". Поклонница промолчала.

Артистку можно понять, ведь она прославилась своими шоу. А после одного из концертов в Кремле с Лолитой случился приступ, не позволивший певице самой дойти до гримерки. Правда, она быстро пришла в себя, приняв антигистаминные препараты.

Сильный характер и умение постоять за себя всегда отличали Милявскую. Подтверждает это и поведение артистки в личной жизни.

Своего бывшего супруга Дмитрия Иванова Лолита обвинила в отравлении БАДами. Скандал разразился в прошлом году после их развода. На обвинение, озвученное адвокатом певицы, ее бывший муж ответил тем, что Лолита расшатала собственное здоровье приемом наркотиков и злоупотреблением алкоголя.

Анастасия ЮШКЕВИЧ

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