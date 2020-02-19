Звездный адвокат открестился от бывшего мужа Лолиты
Управляющий партнер московской коллегии адвокатов Александр Добровинский заверил, что никогда не работал с теперь уже бывшим супругом певицы Лолиты Милявской Дмитрием Ивановым. Об этом он рассказал РИА ФАН комментируя скандальный пост спортсмена.
"Я не знаю, это к нему вопрос. Я его видел два раза на телепередачах. И больше ничего... Ну, я сказал там что-то на программах по поводу того, что не вижу шансов признать его брак (с Лолитой) фиктивным. Больше ничего не сказал! Ну, наверное, ему кто-то что-то говорил, а я сказал противоположное. Нет, это не мой клиент, я его видел два раза в жизни", – отметил он.
Ранее пятый муж Лолиты опубликовал в соцсети пост, в котором попробовал объяснить скандальный развод с певицей. Иванов посчитал, что в праве заявлять, что артистка "работает на износ на шестом десятке", "курит" и "неправильно питается".
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