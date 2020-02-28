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Хирург предложил Стриженовой отсосать жир

Хирург предложил Стриженовой отсосать жир
Екатерина Стриженова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Телеведущая пока отказалась от операции

Екатерина Стриженова в преддверии 8 Марта решила посетить пластического хирурга. Звезда экрана хотела узнать, стоит ли ей уже прибегать к радикальным мерам. Особое внимание на консультации она уделила своему подбородку. Хирург сказал, что может убрать лишнее и сделать липосакцию.

"А вот тут можно отсосать?" – спросила Стриженова, указывая на подбородок. "И отсосать тоже можно оттуда, и сделать липосакцию", – ответил врач.

Сама телеведущая, похоже, откажется от предложения врача, она ждет, когда сам хирург укажет ей на необходимость операции. Поклонники в "Инстаграм" отговаривают ее от пластики. По их мнению, в 51 год артистка выглядит прекрасно, а операции лишат ее индивидуальности.

"Не надо, вы и через 10 лет будете красивая и естественная", "Зачем Вы, Екатерина, кривляетесь? Такая серьезная тема, важная для женщин", "Зачем? Вы и так красивая, можно и без пластики", "Боже, зачем Вам, неужели не боитесь испортить свое лицо", "Екатерина, не надо... Вы красавица... зачем... примеров отрицательных много... Все испортят", – убеждают звезду в соцсети.

Ранее Екатерина Стриженова и ее муж отреклись от награды ради Анастасии Заворотнюк. 

Дарья ПЕТРОВА

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