Бывшей участнице юмористического шоу предстоит операция

Елена Борщова обратилась за помощью к врачам и узнала свой диагноз. Оказалось, что у юмористки грыжа. Медики успокоили знаменитость: ситуация серьезная, но выход есть.

В ближайшее время звезда Comedy Woman должна будет лечь в больницу. А потом ей потребуется месяц на восстановление.

"Проконсультировалась с двумя разными докторами. Оба сказали: "Необходима операция!". Теперь нужно найти время, чтобы удалить грыжу", – рассказала она StarHit.

Пока бывшая участница юмористического шоу, видимо, чувствует себя отлично. Она катается на лыжах, ходит на выставки и проводит время с детьми.

После ухода из команды КВН "Сборная Пятигорска" Борщова попала в шоу Comedy Woman. Однако в 2012 г. контракт с юмористкой создатели программы продлевать не стали, и ей пришлось покинуть коллектив.

Сейчас Елена Борщова работет ведущей и преподает.

Ранее "Утро" писало, что другая звезда Comedy Woman разделась у изгороди.