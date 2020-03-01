Политика

Рецепты

Гороскопы

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Чехова в ночнушке улеглась на диван

Чехова в ночнушке улеглась на диван
Анфиса Чехова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Телеведущая переночевала в роскошном отеле Северной столицы

Анфиса Чехова выложила в "Инстаграм" новый снимок. В кадре звезда, которая сейчас наслаждается отдыхом в Санкт-Петербурге, в легкой ночнушке позирует, держа в руках чашку и лежа на диване, слегка согнув ноги.

"Я вообще в шоке от того какой роскошный отель мы отыскали в Санкт-Петербурге", – призналась Чехова. Поклонники знаменитости обратили внимание не только на шикарный интерьер, но и на ее прекрасную фигуру.

"Какие роскошные ножки", "Вы очень красивая", "Королевишна", "Царице, царский отель", "Хороша", "Ты сама роскошная", "Нереально красивая женщина в нереально красивом месте!", "Вы как египетская царица", "Вы шикарны как всегда", – восхитились фанаты.

Чехова регулярно радует подписчиков в "Инстаграм" горячими фото. Телеведущая снимается в одних трусах и показывает бюст в кружевном лифчике. 

Полина ИВАНОВА

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Почерневшая Каменских в прозрачном лифе засветила белые подмышки

Исполнительница хита "Elefante" показала роскошную фигуру

Необычный квас улучшит потенцию после 50 лет

Народное средство избавит и от простатита

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей