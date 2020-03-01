Телеведущая переночевала в роскошном отеле Северной столицы

Анфиса Чехова выложила в "Инстаграм" новый снимок. В кадре звезда, которая сейчас наслаждается отдыхом в Санкт-Петербурге, в легкой ночнушке позирует, держа в руках чашку и лежа на диване, слегка согнув ноги.

"Я вообще в шоке от того какой роскошный отель мы отыскали в Санкт-Петербурге", – призналась Чехова. Поклонники знаменитости обратили внимание не только на шикарный интерьер, но и на ее прекрасную фигуру.

"Какие роскошные ножки", "Вы очень красивая", "Королевишна", "Царице, царский отель", "Хороша", "Ты сама роскошная", "Нереально красивая женщина в нереально красивом месте!", "Вы как египетская царица", "Вы шикарны как всегда", – восхитились фанаты.

Чехова регулярно радует подписчиков в "Инстаграм" горячими фото. Телеведущая снимается в одних трусах и показывает бюст в кружевном лифчике.