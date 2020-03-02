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Малахов нырнул в грудь Бледанс у всех на глазах

Малахов нырнул в грудь Бледанс у всех на глазах
Андрей Малахов. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/globallookpress.com/
Ведущий программы "Прямой эфир" не смог устоять перед декольте актрисы

Эвелина Бледанс и Андрей Малахов встретились на одной из вечеринок. Шоумен на камеру сказал, что артистка выглядит замечательно, а потом нырнул в глубокое декольте Бледанс и поцеловал ее грудь. После Малахов извинился перед своей женой.

"Когда Андрей не только поцеловал в грудь, но и встал на колени", – написала Эвелина в "Инстаграм", где и опубликовала видео.

Подписчики Бледанс такого теплого общения знаменитостей не оценили. Они пожалели жену Андрея Малахова и считают, что актрисе надо надевать более скромные наряды. На вечеринку она пришла в кофте с глубоким декольте. Сама актриса встала на защиту телеведущего. Она написала: "столетнему другу можно".

"Жена видимо уже привыкла к его выходкам)с его гонорарами)", "Между делом чужую даму в грудь чмокнуть. Бедная жена!", "Малахов борзеет...", "Конечно, декольте до пояса, кто бы устоял", "Вот не надо распускать лифчик", "Ах, Андрюша шалун) Не удержался перед такой секс вумен", "Вы сексуальная и красивая", – написали под видео со звездами.

До этого Андрей Малахов устроил у себя вечеринку по случаю масленицы. На мероприятии собрались главные звезды шоу-бизнеса, среди которых оказалась и Ольга Бузова, начавшая напрягать ягодицы рядом с Филиппом Киркоровым. 

Дарья ПЕТРОВА

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