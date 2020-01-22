Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Голую Бледанс унизили за обвисшую грудь

Голую Бледанс унизили за обвисшую грудь
Эвелина Бледанс. Фото: Anatoly Lomokhov/www.globallookpress.com
Актриса сняла с себя всю одежду

Эвелина Бледанс разделась ради для новой фотографии в Инстаграм. Она сняла себя в зеркале, сидя на кровати полностью обнаженной. В кадре хорошо видно тело знаменитости, слегка прикрытое одеялом.

"Дожили до голой Бледанс",

– высказались о кадре подписчики. И отметили, что в последнее время звезды отечественного шоу-бизнеса все чаще публикуют снимки, на которых позируют раздетыми, особенно после развода.

Комментаторы разделились на две группы. Одни осудили звезду экрана, а также отметили, что ее фигура далека от идеала и грудь выглядит обвисшей: "Перебор", "А сиськи на диване лежат", "Ужасно", "В одежде более приятно смотреть на Вас!", "Совсем уже ... [с ума сошла - прим. ред.] под старость лет".

А поклонники оценили снимок. Они восхитились телом актрисы. "Красивое тело надо показывать больше и чаще", "Вау, что-то новенькое", "Вы Прекрасны, Эвелина", "Сексуальная... красавица", "Просто 22 года, не больше", - засыпали звезду комплиментами.

Ранее Эвелина Бледанс в трусах и белой майке поразила поклонников.

Фоторепортаж
Эвелина Бледанс стала нудисткой
+
Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...
По теме

Украина выдвинула условия России для закупок газа

"Газпрому" предложили стать конкурентом большим игрокам на рынке Незалежной

Покупка Минском норвежской нефти оказалась выгодна Москве

В России убедились, что у Белоруссии достаточно денег на приобретение сырья по рыночной стоимости

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей