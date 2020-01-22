Актриса сняла с себя всю одежду

Эвелина Бледанс разделась ради для новой фотографии в Инстаграм. Она сняла себя в зеркале, сидя на кровати полностью обнаженной. В кадре хорошо видно тело знаменитости, слегка прикрытое одеялом.

"Дожили до голой Бледанс",

– высказались о кадре подписчики. И отметили, что в последнее время звезды отечественного шоу-бизнеса все чаще публикуют снимки, на которых позируют раздетыми, особенно после развода.

Комментаторы разделились на две группы. Одни осудили звезду экрана, а также отметили, что ее фигура далека от идеала и грудь выглядит обвисшей: "Перебор", "А сиськи на диване лежат", "Ужасно", "В одежде более приятно смотреть на Вас!", "Совсем уже ... [с ума сошла - прим. ред.] под старость лет".

А поклонники оценили снимок. Они восхитились телом актрисы. "Красивое тело надо показывать больше и чаще", "Вау, что-то новенькое", "Вы Прекрасны, Эвелина", "Сексуальная... красавица", "Просто 22 года, не больше", - засыпали звезду комплиментами.

Ранее Эвелина Бледанс в трусах и белой майке поразила поклонников.