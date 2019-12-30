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Бледанс в трусах показала свои ананасы

Бледанс в трусах показала свои ананасы
Эвелина Бледанс. Фото: instagram.com/bledans
Звезда позволила полюбоваться загорелыми прелестями

Прекрасная Эвелина Бледанс на новогодние праздники укатила в Таиланд и радует своих поклонников жаркими тропическими фотографиями. Звезда показывает не только новые наряды, но и чудесные фрукты: так, на последнем снимке Эвелина засветилась с двумя огромными ананасами. При этом артистка оставила на себе минимум одежды: только темные трусики-бикини, белую маечку и ярко-зеленое ожерелье, выгодно подчеркнувшее загар.

"Как Вам не стыдно? Сидите травит душу такими спелыми ананасами, что их аромат из дисплея телефона чувствуется!", "Эвелина ты просто богиня любви", "Принцесса,как есть принцесса,Нет – Королевна!",  "Эвелина вы супер красотка!!!! С вас пример брать! Не ныть, не жаловаться на жизн! Выглядите шикарно!!!!!!, – написали подписчики зведы на ее страничке в Instagram.

Ранее Бледанс попала в пикантную ситуацию вместе с супругом Наташи Королевой – стриптизером Тарзаном (настоящее имя – Сергей Глушко).

Валентина МАЙОРОВА

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