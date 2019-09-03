Артистка примерила разные бикини и сделала выбор

Эвелина Бледанс приняла важное решение, о чем сообщила поклонникам в соцсети под фото и несколькими видео. Она заявила, что теперь будет носить купальники с лифчиками без подкладки, утолщающейся в нижней части чашечки, и подставила бюст поближе к камере.

"Я на длительное время закрыла для себя вопрос купальников с пуш-ап. Мне все время что-то жало, терло и было не комфортно", – поделилась артистка, добавив, что "кардинально поменяла свое мнение на этот счет", и теперь "грудь... выглядит просто волшебно".

Звезда "нашла "свои" купальники", и теперь может "совмещать комфорт и красоту", что "дорогого стоит". В заключение она попросила фанатов назвать "самый крутой" и предложила варианты:

"1. Синий 2. Беж 3. Висюльки".

На первом ролике Эвелина красуется в ярко-синем бикини, отмечая, что цвет "прекрасный". На втором она кокетливо повертела грудью в темном лифчике и плавках, демонстрируя качающуюся бахрому. На третьем блеснула аппетитными округлостями сверху и покрутила бедрами в белом купальнике.

Подписчики с готовностью оценили вид Бледанс:

"Фигура бомба, сиси тоже, выставляйте", "Вам все к лицу", "Все три хорошо на вас сидят. Все прелести в кучку, все приподнято и округленько, то, что надо", "Фигура просто шик!!!", "Школьницы позавидуют", "Все сидят идеально... на такой-то девушке", "Лучше без купальника", "Просто божественно сидят!".

Не остались в стороне и злопыхатели. "Как силикон может чувствовать?", "Ну какая Вы дурында, в Вашем возрасте сиськи выставлять уже не стоит, да еще и импланты", - высказались они.

Эвелина Бледанс иногда радует фанатов откровенными кадрами. Недавно она засветила пышный бюст в спортивном лифчике. Ранее надела черное платье с глубоким декольте, открывающее роскошные формы. Ее упрекали и ругали за подобную раскованность.