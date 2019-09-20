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"Это перебор": на Бледанс набросились после фото в купальнике

Эвелина Бледанс. Фото: www.globallookpress.com
Раздевшаяся актриса разозлила поклонников

Эвелина Бледанс разместила в социальных сетях сексуальное фото в купальнике. Снимок обнажившейся артистки вызвал неоднозначную реакцию подписчиков. Все из-за того, что артистка под откровенным кадром начала рассказывать о своем походе в церковь.

Рассказ о святом месте и внешний вид Бледанс на фото поклонников смутил, они набросились на звезду с гневными сообщениями.

"В таком виде вспоминать о Боге – кощунство", "Это перебор", "В местоположении указана церковь, а на фото обнаженка", "С фотографией в эту тему точно перебор", – высказались обозленные поклонники. 

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Публикация от Evelina Bledans (@bledans)

Преданные поклонники звезды на несоответствие фото и рассказа не обратили никакого внимания. Они только похвалили звезду за прекрасный внешний вид и признались, что мечтают быть похожими на нее.

"Такая красотка, глаз не оторвать", "Эвелина бесподобна, космически нереальна", "Молодец, красавица. И всем мамам советовала бы следить за собой и не обрастать домашними кастрюлями", "Настоящий пример для девочек! Мама и секси в одном!",

– похвалили знаменитость в Инстаграм.

Ранее Эвелина Бледанс вышла на улицу в нижнем белье. 

Дарья ПЕТРОВА
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