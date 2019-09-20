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Эвелина Бледанс разместила в социальных сетях сексуальное фото в купальнике. Снимок обнажившейся артистки вызвал неоднозначную реакцию подписчиков. Все из-за того, что артистка под откровенным кадром начала рассказывать о своем походе в церковь.
Рассказ о святом месте и внешний вид Бледанс на фото поклонников смутил, они набросились на звезду с гневными сообщениями.
"В таком виде вспоминать о Боге – кощунство", "Это перебор", "В местоположении указана церковь, а на фото обнаженка", "С фотографией в эту тему точно перебор", – высказались обозленные поклонники.
Преданные поклонники звезды на несоответствие фото и рассказа не обратили никакого внимания. Они только похвалили звезду за прекрасный внешний вид и признались, что мечтают быть похожими на нее.
"Такая красотка, глаз не оторвать", "Эвелина бесподобна, космически нереальна", "Молодец, красавица. И всем мамам советовала бы следить за собой и не обрастать домашними кастрюлями", "Настоящий пример для девочек! Мама и секси в одном!",
– похвалили знаменитость в Инстаграм.
Ранее Эвелина Бледанс вышла на улицу в нижнем белье.
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