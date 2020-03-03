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"Весеннее обострение": Бочкарева прикрылась пеной в ванне

"Весеннее обострение": Бочкарева прикрылась пеной в ванне
Наталья Бочкарева. Фото: instagram.com/natalia_bochkareva_official
Исполнительница роли Даши Букиной с приходом весны примерила на себя образ русалки

Наталья Бочкарева поделилась с поклонниками в "Инстаграм" новым фото. Актриса снялась в ванной, выставив колено и прикрыв грудь шапкой из пены. Многие фанаты решили, что снимок слишком откровенный. 

"Ну зачем ты выставляешь такое, рыбонька", "Уже не знает, как себя показать, да не бывать Вам Бузовой", "Перебор с лицом!!!", "Весеннее обострение", "Для чего выкладывать фото из ванной комнаты?! Хоть какие-то рамки должны быть, нет?"  – написали комментаторы на странице  артистки в соцсети.

Впрочем, большинство из них решили, что звезда телесериала "Счастливы вместе" прекрасно выглядит, а фото – очень красивое: "Вы обворожительны", "Ты самая шикарная", "Наталья – супер", "Какая же красота... побольше бы таких фото", "Русалка", "Прекрасная и женственная".

В сентябре прошлого года Наталью Бочкареву задержали в Москве: у артистки нашли запрещенные вещества. После скандала звезда заболела. Суд приговорил актрису к штрафу.

Валентина МАЙОРОВА

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