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Отдохнувшая Волочкова побрила свою зверушку

Отдохнувшая Волочкова побрила свою зверушку
Анастасия Волочкова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/globallookpress.com
Балерина провела вечер дома

Анастасия Волочкова показала своего кота Лакки после стрижки. На опубликованном снимке питомец сидит на диване в окружении мягких игрушек. Животное выглядит не так, как обычно: почти лишилось длинной белой шерсти – она осталась лишь на мордочке и хвосте.

Балерина провела время в домашней обстановке. "Вечер Лакки", – подписала она фотографию, которой поделилась в Инстаграм-историях. Недавно танцовщица вернулась из поездки по России и теперь отдыхает в кругу близких. Никаких других снимков в этот вечер артистка публиковать не стала.

Своего кота бывшая прима Большого театра показывает подписчикам нередко. Из-за длинной шерсти Лакки балерине часто приходится стричь любимца, однако в соцсети все равно критикуют звезду – по мнению подписчиков, она плохо ухаживает за животным. Недавно танцовщица поделилась снимками, на котором пушистый Лакки выглядит грязным и нечесаным.

Анастасия Волочкова не стесняется делиться в соцсетях не только домашними снимками, но и видео с отдыха. Ранее балерина устроила вечер живой музыки, на котором зажигательно станцевала на лестнице в коротком обтягивающем платье. Звезда так высоко задирала ноги вверх, что в кадре не раз засветила нижнее белье.

Карина СИРАЗОВА

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