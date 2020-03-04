Инстаграм-знаменитость призвала остановить травлю для прощания с погибшим

После гибели мужа и двух друзей в бане блогер Екатерина Диденко организовывает церемонию прощания с супругом. "Аптечный ревизорро" пригласила всех желающих на похороны – опубликовала пост в соцсетях, где сообщила об этом знакомым и друзьям.

"Напишите, пожалуйста, в окошко", – попросила она каждого оставить свое имя и обстоятельства знакомства с погибшим. Инстаграм-историю блогера приводит телеграм-канал "Anton S Live". Ранее Диденко признавалась, что мужа она хоронить не будет: он хотел, чтобы его кремировали.

После трагедии в соцсетях началась травля вдовы – Диденко обвиняют в неискренности и желании заработать на происшествии. "Дайте мне спокойно попрощаться с мужем", – попросила разрыдавшаяся на видео в "Инстаграм" Екатерина, недоумевая, как после случившегося можно ей писать такое количество оскорблений.

Ранее блогер назвала уход супруга из жизни именно 29 февраля своеобразным подарком, напоминает "Вечерняя Москва". Супруга "Аптечного ревизорро" не стало спустя час после дня рождения блогера.

Трагедия произошла в московском банном комплексе после эксперимента с сухим льдом. На дне рождения Екатерины Диденко погибли ее муж и двое друзей. Историю бурно обсуждают в соцсетях и на телеканалах – недавно блогер делилась подробностями происшествия на Первом канале.