Украинская певица похвасталась новым пирсингом

Настя Каменских доказала, что у нее отличное чувство юмора. Звезда поделилась в "Инстаграм" видеороликом, на котором загадочно улыбается, а затем внезапно поднимает пальцами кончик носа, превращая его в смешной пятачок.

Артистка предстала перед фанатами в очень оригинальном наряде. Девушка одета в оранжевого цвета водолазку, элегантно накрашена, ее волосы гладко зачесаны. "Вишенкой на торте" образа стало оригинальное кожаное платье телесного цвета, надетое на кофточку.

"Аха-ха, неожиданно", "Какая милая!!!!", "Что-то Вы исхудали", "Вы красивая очень", – написали комментаторы в соцсети. За 12 часов шутливый ролик набрал почти 800 тыс. просмотров.

Каменских долгое время выступала вместе с рэпером Потапом (Алексеем Потапенко). Дуэт был очень популярен в России и на Украине. Недавно артисты поженились, и певица начала строить успешную сольную карьеру. Она поет в том числе и на испанском языке: клипы "Elefante", "Lollipop" и "Miami" подняли карьеру артистки на новую высоту.

Поклонники восхищаются не только за вокальными данными певицы, но и ее точеной фигурой. Насти Каменских постоянно радует фанатов пляжными фотографиями и снимками в откровенных нарядах.