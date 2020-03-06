Артистка порадовала фанатов на концерте необычным нарядом

Зарубежные гастроли Лолиты подошли к концу – певица дала два последних выступления в Германии. Небольшой фрагмент шоу удалось увидеть и подписчикам звезды, которая опубликовала видео с мероприятия на своей странице в "Инстаграм".

Концерт прошел в небольшом зале. Милявская пела и танцевала, поднимая руки вверх и активно двигая бедрами. На одном из кадров артистка показана идущей с несколькими букетами цветов, подаренных ее поклонниками.

Первым сценическим нарядом, в котором зрители увидели певицу, оказалось полупрозрачное черное платье с объемными рукавами из ткани, напоминавшей тюль. Костюм звезда накинула сверху черного обтягивающего боди. В этом образе была хорошо видна фигура Лолиты, которая после развода заметно похудела.

Второй образ брюнетки кардинально отличался – для шоу она выбрала бесформенный балахон голубого цвета, который полностью скрывал тело от шеи до колен. На этот наряд сразу обратили внимание подписчики. "Лолита, что за мешок Вы надели? У Вас красивая фигура!", "Что за балахон, у Вас безупречный вкус, Лолита, вы лучшая", – прокомментировали они.

На видео попали и зрители, которые подпевали артистке, танцевали и бурно аплодировали. В подписи к публикации Лолита поблагодарила всех присутствовавших за любовь. Поклонники, которым удалось побывать на концерте звезды в Германии, ответили ей взаимностью: "Были в Гютерсло… шикарный концерт", "Это было здорово".

Остальные же подписчики звезды просто стали писать ей комплименты. "Ты лучшая", "Какой прием", "Ваша энергия неисчерпаемая", "Волшебно", – хвалили такие. Некоторые из них были расстроены тем, что не смогли увидеть шоу своими глазами, и активно приглашали звезду в их родные города.

Ранее Лолита рассказала, чем занимается после концертов.

