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Рак и алкоголизм: как страдали звезды "Убойной силы"

Евгений Леонов-Гладышев. Фото ИТАР-ТАСС/ Валерий Матыцин Константин Хабенский. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Семен Стругачев. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/www.globallookpress.com Кадр youtube.com Виктор Бычков. Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press/www.globallookpress.com
На долю актеров популярного сериала выпало множество испытаний

Картина о жизни полицейских появилась на экранах в 2000 году. "Убойная сила" сразу же полюбилась зрителям, а актеры фильма стали известны на всю страну. Некоторые из них смогли закрепиться в актерской сфере и только увеличили популярность, другие, наоборот, столкнулись с проблемами.

Константин Хабенский после появления в сериале проснулся популярным. Карьера артиста пошла в гору, а вот в семье после окончания съемок появились проблемы. Супруга артиста родила ему сына, а потом у нее диагностировали онкологическое заболевание. Спасти супругу от рака не удалось, в 2008 г. она умерла. Сына актера сейчас воспитывает бабушка. Вместе с ней 12-летний мальчик живет в Испании.

Семен Стругачев стал известен еще после фильма "Особенности национальной охоты", а в сериале "Убойная сила" только закрепил свой успех. Ему после окончания съемок часто приписывали алкоголизм, так как его герой любил выпить. Сам актер говорил, что на отдыхе может позволить себе пить с утра и до вечера, то на работе от алкоголя полностью отказывается, добавляет StarHit. Кроме вероятных вредных зависимостей, вопросы вызвала и личная жизнь актера. У Стругачева было множество романов, есть также и внебрачные дети.

Евгений Леонов-Гладышев в "Убойной силе" играл начальника всех остальных полицейских. Эта роль так ему подходила, что он стал сотрудником правоохранительных органов в еще нескольких картинах. Два года назад актер оказался в центре внимания – его госпитализировали после избиения с черепно-мозговой травмой и переломами. Врачи боролись за жизнь звезды несколько дней, и Леонова-Гладышева удалось спасти. Однако в профессию он так и не вернулся, так как до сих пор восстанавливается после происходящего.

Виктор Бычков играл в сериале "Убойная сила" осведомителя. Большая часть проблем этого актера связана с его личной жизнью. Из-за плохих отношений с экс-женой он почти 30 лет не видел сына. Сначала он решил не влезать в жизнь мальчика и надеялся, что, повзрослев, тот сам решит выйти с ним на связь. Однако этого так и не произошло. 

Ранее "Утро" рассказывало о неожиданных смертях участников "Дома-2". 

Дарья ПЕТРОВА

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