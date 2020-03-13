Рак и алкоголизм: как страдали звезды "Убойной силы"
Картина о жизни полицейских появилась на экранах в 2000 году. "Убойная сила" сразу же полюбилась зрителям, а актеры фильма стали известны на всю страну. Некоторые из них смогли закрепиться в актерской сфере и только увеличили популярность, другие, наоборот, столкнулись с проблемами.
Константин Хабенский после появления в сериале проснулся популярным. Карьера артиста пошла в гору, а вот в семье после окончания съемок появились проблемы. Супруга артиста родила ему сына, а потом у нее диагностировали онкологическое заболевание. Спасти супругу от рака не удалось, в 2008 г. она умерла. Сына актера сейчас воспитывает бабушка. Вместе с ней 12-летний мальчик живет в Испании.
Семен Стругачев стал известен еще после фильма "Особенности национальной охоты", а в сериале "Убойная сила" только закрепил свой успех. Ему после окончания съемок часто приписывали алкоголизм, так как его герой любил выпить. Сам актер говорил, что на отдыхе может позволить себе пить с утра и до вечера, то на работе от алкоголя полностью отказывается, добавляет StarHit. Кроме вероятных вредных зависимостей, вопросы вызвала и личная жизнь актера. У Стругачева было множество романов, есть также и внебрачные дети.
Евгений Леонов-Гладышев в "Убойной силе" играл начальника всех остальных полицейских. Эта роль так ему подходила, что он стал сотрудником правоохранительных органов в еще нескольких картинах. Два года назад актер оказался в центре внимания – его госпитализировали после избиения с черепно-мозговой травмой и переломами. Врачи боролись за жизнь звезды несколько дней, и Леонова-Гладышева удалось спасти. Однако в профессию он так и не вернулся, так как до сих пор восстанавливается после происходящего.
Виктор Бычков играл в сериале "Убойная сила" осведомителя. Большая часть проблем этого актера связана с его личной жизнью. Из-за плохих отношений с экс-женой он почти 30 лет не видел сына. Сначала он решил не влезать в жизнь мальчика и надеялся, что, повзрослев, тот сам решит выйти с ним на связь. Однако этого так и не произошло.
Ранее "Утро" рассказывало о неожиданных смертях участников "Дома-2".
Отдых по цене перелета: туры в Таиланд подешевели
Эпидемия коронавируса сыграла на руку туристам
Коронавирус стремительно расползается по России
Еще шесть россиян подхватили китайскую заразу
Новости партнеров
Самое читаемое
Фоторепортаж
Здоровье
- Неожиданно: популярный молочный продукт ускоряет старение
- Повысить тестостерон после 50 лет: перечислены эффективные упражнения
- Тихий вредитель: назван неожиданный враг потенции
Болезнь Анастасии Заворотнюк
- Состояние Заворотнюк изменилось
- Заворотнюк объявилась в Риме после долгого молчания
- Звезды Первого канала отступили от награды из-за Заворотнюк
Выбор читателей
- День святого Василия: что нельзя делать 13 марта
- Сладкий рецепт: как дожить до 100 лет
- Приметы на Пасху: как привлечь деньги и избавиться от болезней
- Гороскоп на март 2020: четыре знака ждут серьезные перемены
- "Лежит бездыханная": правда о здоровье Заворотнюк вылезла наружу
- "Что-то вываливается в районе кустов": Волочкова в трусах-шнурочках засветила своего лебеденка
- "Пассажирский": готовим популярный в СССР салат
- Очень вкусно и сытно: салат "Богатый купец" накормит всех на Новый год
- Вкусно и сытно: простой салат с курицей за 15 минут
- "Россия смеется": слова Заворотнюк распалили народ
- Волочкова в микротрусах-шнурочках показала грудь-блины
- "Тропиканка": Каменских прошлась по пляжу в крошечных трусах
- Муж показал возбужденную Каменских в супермини
- "Пошла вон": захотевшую российских денег Ротару погнали из страны
- Здоровую Заворотнюк сняли в онкоцентре
- Диета долгожителя: что есть после 50 лет
- Шпица без трусов похвасталась видом сзади
- СМИ: Чернышев избавился от Заворотнюк
- "Противно смотреть": полуголая Лорак развалилась на цветах
- Звезда "Кухни" показала фигуру после слухов о пластике
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик