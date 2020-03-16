Актриса рассказала о своей жизни без социальных сетей

Марина Александрова почти две недели не выходила на связь с подписчикам – не публиковала новые фотографии. Сейчас, устав от бесконечных вопросов, актриса объяснила, почему пропала. Кинозвезда решила отказаться от "Инстаграм" из-за Великого поста, чтобы беречь свое душевное здоровье.

Вместо просмотра чужих фотографии актриса много читала и думала о своей жизни.

"Все забросали меня вопросами, куда я пропала... со мной все прекрасно. Я живу без инстаграмма, соблюдая пост, читаю книги… Прекрасное время, чтобы начать жить своей жизнью. Берегите свое здоровье, в том числе и душевное!" – сообщила она.

Подписчики к решению звезды отнеслись критически: им кажется, что артистка может отстать от жизни. Фанаты артистки, наоборот, поддерживают ее решение и собираются повторить опыт Марины Александровой, добавляет "Пятый канал".

"Как я с Вами согласна, Мариночка. Мир Вашему дому", "Вы вдохновляете, спасибо", "Да так можно и от жизни отстать. Религия – опиум для народа!", "Такая чистая актриса", "Что с ней произошло?", "Не пропадайте больше", – прокомментировали интернет-пользователи.

За две недели отсутствия в социальных сетях Марина Александрова успела прочесть пять книг.

Ранее звезда сериала о Екатерине Великой в темном платье с глубоким вырезом на груди покорила интернет-пользователей.