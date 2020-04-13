Певице становится лучше, считают врачи

Состояние Надежды Бабкиной, которая сейчас находится в больнице с пневмонией, улучшается. Так полагают медики, рассказал депутат Могордумы Евгений Герасимов.

О том, что артистке становится лучше, политик поведал телеграм-каналу РИА "Новости". При этом издание Inforeactor также сообщает, что Бабкину, по словам Герасимова, "приводят в порядок".

Накануне подруга Надежды Бабкиной Маргарита Королева призналась StarHit, что певицу вывели из медикаметнозной комы.

Руководитель театра "Русская песня" оказалась в госпитале в начале апреля. Оказалось, что госпитализацию звезды ее родные скрывали от фанатов шесть дней.

Сообщалось, что у Бабкиной может быть коронавирус. Однако тесты эту версию не подтвердили. Затем артистку, которой стало хуже, подключили к аппарату ИВЛ. Представители Бабкиной в конце прошлой недели говорили о том, что она медленно, но идет на поправку, а также опровергали информацию о том, что ее изолировали от близких.

