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Буланова покинула больницу

Певица вернулась домой спустя почти две недели

Татьяну Буланову, которая попала в больницу с подозрением на инсульт, выписали. Об этом рассказал друг артистки Артем Анчуков.

По его словам, певица чувствует себя хорошо и уже находится дома, пишет РБК.

Вчера на странице Булановой в "Инстаграм" появилась новая фотография, которая намекнула подписчикам на выписку. На снимке певица стоит в роскошном длинном платье. Артистка поделилась, что ей очень хочется куда-то выйти и она устала от самоизоляции.

Татьяна Буланова попала в реанимацию  в Петербурге 11 апреля – у нее резко онемела рука и стало беспокоить сердце, напоминает "Вечерняя Москва". Однако инсульт у певицы не подтвердился и вскоре ее состояние улучшилось. Представитель звезды делился ранее, что врачи планировали выписать Буланову 23 апреля.

Карина СИРАЗОВА

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