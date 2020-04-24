Певица вернулась домой спустя почти две недели

Татьяну Буланову, которая попала в больницу с подозрением на инсульт, выписали. Об этом рассказал друг артистки Артем Анчуков.

По его словам, певица чувствует себя хорошо и уже находится дома, пишет РБК.

Вчера на странице Булановой в "Инстаграм" появилась новая фотография, которая намекнула подписчикам на выписку. На снимке певица стоит в роскошном длинном платье. Артистка поделилась, что ей очень хочется куда-то выйти и она устала от самоизоляции.

Татьяна Буланова попала в реанимацию в Петербурге 11 апреля – у нее резко онемела рука и стало беспокоить сердце, напоминает "Вечерняя Москва". Однако инсульт у певицы не подтвердился и вскоре ее состояние улучшилось. Представитель звезды делился ранее, что врачи планировали выписать Буланову 23 апреля.