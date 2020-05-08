Болезни и смерти: что случилось с актерами "Бандитского Петербурга"
Первая серия картины "Бандитский Петербург" появилась на экране в 2000 году. Многосерийный фильм о криминале в Северной столице мгновенно стал популярным у зрителей. Многие актеры стали всенародными любимцами, других же постигла печальная участь – болезнь, избиение и смерть.
В 2018 г. Юрий Ароян был найден мертвым в своей квартире. Знакомые актера рассказывали, что в последнее время он сильно злоупотреблял алкоголем. Причину смерти артиста удалось установить не сразу – признаков насилия на теле не обнаружили, но в комнате было найдено оружие.
Кирилл Лавров, сыгравший в сериале "Бандитский Петербург", ушел из жизни в 2008 г. в одной из клиник. Причиной смерти стала тяжелая болезнь. Сначала сообщалось, что у артиста были проблемы с сердцем, однако потом выяснилось, что он страдал от лейкемии. Его не стало на 82-м году жизни.
Андрей Краско умер в 2006 г. на съемках фильмах. Смерть популярного актера стала большой неожиданностью: ему было всего 48 лет. Звезде российских сериалов стало плохо во время работы – причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Краско умер на самом пике карьеры – в начале 2000-х его начали приглашать во многие фильмы и сериале, в том числе и из-за роли в "Бандитском Петербурге".
Евгений Леонов-Гладышев вернуться к работе в кино не может. Несколько лет назад артиста жестоко избили. В больницу он попал с травмой головы и переломами. Спасти жизнь знаменитости медикам удалось, однако быстро восстановиться не получилось – Леонов-Гладышев до сих пор борется с последствиями нападения.
Алексей Девотченко, также сыгравший в сериале "Бандитский Петербург", был найден мертвым в 2014 году. Актеру было 49 лет. Тело мужчины обнаружили в его квартире, рядом лежали пустые бутылки из-под алкоголя и лекарства. У Девотченко было несколько травм, однако следователи предполагали, что причиной смерти стала сердечная недостаточность.
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