Бывший супруг журналистки и артист публично обменялись сообщениями

Максим Виторган опубликовал в социальных сетях фото с сыном Платоном, которого ему родила Ксения Собчак. Похоже, сейчас трехлетний мальчик проводит время с отцом. Снимок ребенка мгновенно получил много лайков и комментариев, был среди них и необычный. Театральный актер Артем Ткаченко назвал мальчика своим сыном.

Выяснять отношения приятели не стали, Виторган только поддержал шутку коллеги и ответил, что сегодня наступила его очередь. Вероятно, актер имел в виду, что их сыновья похожи.

"Опять мой сын в твоей ленте, Макс…" – прокомментировал в "Инстаграм" Ткаченко.

Пока артисты шутили по поводу того, кто является отцом Платона, подписчики Виторгана обсуждали, на кого больше похож мальчик. Большинство пользователей убеждены: мальчик – копия отца.

"Какой сладкий карапузик, папина копия", "Какой красивый мальчик, прям покоритель женских сердец", "Папин сын", – высказались в социальных сетях.

Напомним, Платон стал для Максима Виторгана третьим ребенком. В предыдущем браке у него родилось двое детей: дочь Полина и сын Даниил.