Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

"Не могу найти в себе силы": Седокова пожаловалась на лень и усталость

"Не могу найти в себе силы": Седокова пожаловалась на лень и усталость
Анна Седакова. Фото:instagram.com/annasedokova
Певица не может найти в себе силы, чтобы заняться делами

Анна Седокова продолжает работать, несмотря на режим самоизоляции. Звезда поделилась видео в соцсетях, на котором пожаловалась на несобранность.

Популярная певица рассказала, что у нее очень много дел, однако пока что она лишь сфотографировала собаку. На ролике, опубликованном в "Инстаграм"-историях, артистка снимает себя в зеркало, а рядом с ней лежит ее пес. В кадре звезда сидит в комнате на фоне одежды, в которой она позировала на предыдущих видео.

"Не могу найти в себе силы", – поделилась Анна. При этом исполнительница хита "Грааль" добавила: она знает, что несмотря на усталость, сейчас соберется и выполнит все задуманное. В этом Седокова назвала себя мастерицей.

На карантине певица много работает и следит за своей фигурой. Сейчас звезда активно худеет и даже села на особую диету.

Однако несмотря на недовольство своей фигурой, Седокова не стесняется публиковать откровенные фотографии. Ранее она снялась в машине с голыми ногами, при этом наряд певицы был довольно коротким.

Артистка делится снимками не только в роскошных платьях, но и в домашней одежде. Так, певица показалась в майке на тонких бретелях с глубоким вырезом.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
По теме

Путин отверг претензии Лукашенко по газу

Спор лидеров возник во время онлайн-заседания Высшего Евразийского экономического совета

Эпидемия закончится в августе: главные новости о коронавирусе в России на 19 мая

Новые смерти, страна вернется к нормальной жизни в августе, неработающим пенсионерам продлят больничные - что нужно знать о COVID-19 ко вторнику в материале "Утро.ру"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей