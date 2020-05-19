Курс рубля
- Эксперты объяснили, почему не стоит ждать укрепления рубля
- Доллар по 90: рублю предсказали снижение
- Риски для рубля усилятся к концу мая
Анна Седокова продолжает работать, несмотря на режим самоизоляции. Звезда поделилась видео в соцсетях, на котором пожаловалась на несобранность.
Популярная певица рассказала, что у нее очень много дел, однако пока что она лишь сфотографировала собаку. На ролике, опубликованном в "Инстаграм"-историях, артистка снимает себя в зеркало, а рядом с ней лежит ее пес. В кадре звезда сидит в комнате на фоне одежды, в которой она позировала на предыдущих видео.
"Не могу найти в себе силы", – поделилась Анна. При этом исполнительница хита "Грааль" добавила: она знает, что несмотря на усталость, сейчас соберется и выполнит все задуманное. В этом Седокова назвала себя мастерицей.
На карантине певица много работает и следит за своей фигурой. Сейчас звезда активно худеет и даже села на особую диету.
Однако несмотря на недовольство своей фигурой, Седокова не стесняется публиковать откровенные фотографии. Ранее она снялась в машине с голыми ногами, при этом наряд певицы был довольно коротким.
Артистка делится снимками не только в роскошных платьях, но и в домашней одежде. Так, певица показалась в майке на тонких бретелях с глубоким вырезом.
Спор лидеров возник во время онлайн-заседания Высшего Евразийского экономического совета
Новые смерти, страна вернется к нормальной жизни в августе, неработающим пенсионерам продлят больничные - что нужно знать о COVID-19 ко вторнику в материале "Утро.ру"