Певица не может найти в себе силы, чтобы заняться делами

Анна Седокова продолжает работать, несмотря на режим самоизоляции. Звезда поделилась видео в соцсетях, на котором пожаловалась на несобранность.

Популярная певица рассказала, что у нее очень много дел, однако пока что она лишь сфотографировала собаку. На ролике, опубликованном в "Инстаграм"-историях, артистка снимает себя в зеркало, а рядом с ней лежит ее пес. В кадре звезда сидит в комнате на фоне одежды, в которой она позировала на предыдущих видео.

"Не могу найти в себе силы", – поделилась Анна. При этом исполнительница хита "Грааль" добавила: она знает, что несмотря на усталость, сейчас соберется и выполнит все задуманное. В этом Седокова назвала себя мастерицей.

На карантине певица много работает и следит за своей фигурой. Сейчас звезда активно худеет и даже села на особую диету.

Однако несмотря на недовольство своей фигурой, Седокова не стесняется публиковать откровенные фотографии. Ранее она снялась в машине с голыми ногами, при этом наряд певицы был довольно коротким.

Артистка делится снимками не только в роскошных платьях, но и в домашней одежде. Так, певица показалась в майке на тонких бретелях с глубоким вырезом.