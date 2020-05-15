Седокова сняла домашнее видео в откровенной майке
Анна Седокова во период самоизоляции смотрит мультики с детьми и, похоже, решила освежить знание английского. Певица записала видео, где объясняет поклонникам значение слов на иностранном языке. В это время на звезде была надета майка на тонких бретелях с глубоким вырезом. В такой одежде Седокова ходит дома.
Артистка самоизолировалась вместе с детьми и собаками. Раньше на снимках в "Инстаграм" рядом с певицей часто появлялся Янис Тимма, однако сейчас звезда не выкладывает его фото. Сам спортсмен, судя по блогу, находится на природе.
Однако о расставании речи не идет. Анна Седокова недавно посвятила возлюбленному пост с романтичным стихотворением, а до этого в интернете обсуждали совместное фото пары, где они целовались на балконе.
Напомним, Анна Седокова и Янис Тимма вместе уже более полугода. Несколько месяцев назад в интернете ходили слухи, что у влюбленных может появиться малыш. Сама артистка только подливала масла в огонь, заявив о том, что сделала тест на беременность. Однако певица и баскетболист до сих пор не сделали официального заявления, а фигура знаменитости не меняется.
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