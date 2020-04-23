Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Седокова показала необычную тренировку с игрушечным ребенком

Седокова показала необычную тренировку с игрушечным ребенком
Анна Седокова. Фото: instagram.com/annasedokova
Певица продемонстрировала, как приводит тело в форму

Анна Седокова сняла на видео свою экстравагантную тренировку. Артистка в боди начала приседать, держа на руках игрушечного младенца, а затем перекидывала его из руки в руку. Такие же странные элементы делали приятели знаменитости – два молодых человека в спортивных костюмах.

Как пояснила сама певица, все происходящее на видео – элемент конкурса. Она просит всех своих подписчиков в "Инстаграм" делать эти же упражнения и присылать ей видео.

Пока одни пользователи писали комплименты Анне Седоковой и смеялись над происходящим в ролике, другие пришли в ужас. Многие комментаторы так и не смогли понять, зачем артистка и ее друзья взяли в руки игрушечных младенцев и кидались ими. Чуть позже певица закрыла возможность оставлять сообщения под постом.

"Возьмите другое что-нибудь, зачем же имитировать детей?", "Веселенько выглядит", "Какая деградация. Боже, и это смотрит народ", "Выглядит ужасно", "Обязательно буду участвовать", – высказались подписчики.

Ранее Анна Седокова показала, как проводит время на карантине. Артистка поделилась несколькими снимками с возлюбленным Янисом Тиммой, а затем легла под капельницу. Звезда не уточнила, от чего именно ей приходится лечиться.

Дарья ПЕТРОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
По теме

Если курс доллара и евро рухнет: стоит ли бежать в обменник при дорожающем рубле

Экономисты озвучили вероятные сценарии развития ситуации вокруг курса валюты на весну 2020 года и рассказали, нужно ли покупать иностранные деньги сейчас

Смешные и злободневные: анекдоты дня на 23 апреля

Подборка актуальных шуток от "Утро.ру" поднимет настроение даже на самоизоляции

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей