Певица продемонстрировала, как приводит тело в форму

Анна Седокова сняла на видео свою экстравагантную тренировку. Артистка в боди начала приседать, держа на руках игрушечного младенца, а затем перекидывала его из руки в руку. Такие же странные элементы делали приятели знаменитости – два молодых человека в спортивных костюмах.

Как пояснила сама певица, все происходящее на видео – элемент конкурса. Она просит всех своих подписчиков в "Инстаграм" делать эти же упражнения и присылать ей видео.

Пока одни пользователи писали комплименты Анне Седоковой и смеялись над происходящим в ролике, другие пришли в ужас. Многие комментаторы так и не смогли понять, зачем артистка и ее друзья взяли в руки игрушечных младенцев и кидались ими. Чуть позже певица закрыла возможность оставлять сообщения под постом.

"Возьмите другое что-нибудь, зачем же имитировать детей?", "Веселенько выглядит", "Какая деградация. Боже, и это смотрит народ", "Выглядит ужасно", "Обязательно буду участвовать", – высказались подписчики.

Ранее Анна Седокова показала, как проводит время на карантине. Артистка поделилась несколькими снимками с возлюбленным Янисом Тиммой, а затем легла под капельницу. Звезда не уточнила, от чего именно ей приходится лечиться.