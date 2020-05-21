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Разведенная Лолита засобиралась на свидание

Разведенная Лолита засобиралась на свидание
Лолита Милявская. Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/www.globallookpress.com
Певица готовится к встрече в онлайн-формате

Лолита, которая в прошлом году рассталась со своим мужем, засобиралась на свидание. Об этом звезда рассказала на своей странице в "Инстаграм".

Однако встречу певица запланировала не с новым возлюбленным, а с подписчиками – артистка проведет прямой эфир на самоизоляции, чтобы пообщаться со зрителями.

Лолита опубликовала в Инстаграм-историях необычный ролик, на котором перед обращением она сняла маску. Губы звезда накрасила яркой помадой вишневого цвета, причем на видео можно разглядеть, что макияж получился не совсем аккуратным. "Пойду еще что-нибудь накрашу", – пошутила Лолита.

Исполнительница хита "Титаник" добавила, что карантин – не повод отчаиваться. Она решила провести трансляцию, чтобы подбодрить тех, кто проводит время в одиночестве и кому кажется, что наступил конец света.

Сама Лолита, как и многие другие, самоизолировалась дома. Певица разбирает старые вещи и поливает цветы.

Несмотря на скандальное расставание с бывшим мужем Дмитрием Ивановым, который, по словам артистки, пытался ее отравить, звезда уже завела новые отношения. Однако снова замуж Лолита пока выходить не планирует.

Карина СИРАЗОВА

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