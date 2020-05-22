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Бабкина впервые появилась в театре после тяжелой болезни

Бабкина впервые появилась в театре после тяжелой болезни
Надежда Бабкина. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Певица обсудила с коллегами новый спектакль

Надежда Бабкина впервые посетила свой театр "Русская песня" после тяжелой болезни. Видео народная артистка опубликовала в соцсетях.

Переболевшая пневмонией Бабкина рассказала, что в театре ее встретили торжественно, а с некоторыми коллегами она не виделась очень давно. На видео, опубликованном в "Инстаграм"-историях певицы, ей подарили роскошный букет, сопроводив долгожданную встречу аплодисментами.

Народная артистка также поделилась, что в театре готовятся к обновлению репертуара. "Обсуждаем новый спектакль. Будет бомба", – прокомментировала Бабкина следующий ролик. В кадре звезда сидит в окружении своих коллег.

Стоит отметить, что лишь некоторые сотрудники театра певицы сидят в масках и перчатках. Сама Бабкина после болезни также появилась в театре без средств защиты.

Народная артистка провела около месяца в больнице с воспалением легких. Забрали певицу с подозрением на коронавирус, однако позже диагноз не подтвердился. Сейчас звезда полностью выздоровела и, по мнению поклонников, выглядит даже лучше, чем до болезни.

Карина СИРАЗОВА

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