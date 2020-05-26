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Дочь обвинила Успенского в издевательствах

Дочь обвинила Успенского в издевательствах
Эдуард Успенский. Фото: Maxim Burlak/Russian Look/www.globallookpress.com
Известный писатель бил и выгонял свою наследницу на мороз

После объявления российской государственной детской библиотекой конкурса на лучший логотип премии имени Эдуарда Успенского дочь писателя Татьяна попросила не называть литературную награду в его честь. В открытом письме она рассказала об издевательствах отца и его нелюбви к детям.

Татьяна Успенская считает, что писатель недостоин, чтобы государственная премия носила его имя. Дочь обвинила автора "Дяди Федора" в жестокости, тирании, проблемах с алкоголем и домашнем насилии.

Татьяна объяснила, что в нашей стране есть множество других, более достойных писателей. Если премия будет названа в честь Успенского, то получится, что любой человек с высоким социальным статусом может делать все, что угодно, объяснила дочь литератора.

С ее мнением согласился и писатель Валентин Постников, который ранее объявлял себя внебрачным сыном Успенского. Сказочник планирует собрать подписи коллег против акции библиотеки, несмотря на то что это грозит осуждением со стороны общественности.

Постников рассказал "Собеседнику", что Успенский выгонял свою дочь на мороз в одном платье и нередко ее оскорблял. Он также напомнил, что писатель был связан с сектой, куда также отправлял Татьяну.

При этом, добавил писатель, своей единственной дочери знаменитый литератор ничего не оставил, лишив ее наследства. Умер Успенский в 2018 г., напоминает телеканал "360". Имущество автора книг о крокодиле Гене и Чебурашке, по некоторым данным, оценивается в 200 млн рублей.

Фоторепортаж
Успенский не хотел умирать
Фото: Кадр из мультфильма &#34;Пластилиновая ворона&#34; Фото : обложка книги &#34;Крокодил Гена и его друзья&#34; Эдуард Успенский в своей библиотеке. Фото: Александр Яковлеа / ИТАР-ТАСС
Фото: GLOBAL LOOK press Фото: GLOBAL LOOK press Фото: GLOBAL LOOK press Фото: GLOBAL LOOK press +1
Карина СИРАЗОВА

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