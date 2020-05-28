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Варнава показала домашнее видео в мини-шортах

В мохнатых тапках и мини-шортах: Варнава зажгла на карантине
Екатерина Варнава. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Участница Comedy Woman станцевала с собакой

Екатерина Варнава показала, как проводит время на самоизоляции. Артистка в коротких шортах, тапках с мехом и банданой на голове зажгла вместе со своим домашним питомцем.

Ролик с танцем появился в "Инстаграм" юмористки, где поклонники начали писать комплименты звезде и ее питомцу. Пользователи очарованы псом и стройными ногами самой знаменитости.

"Мелкий заряжает", – подписала Варнава видео в социальной сети.

"Какой у вас потрясающий малыш", "Ваши ноги – это мечта", "Не зря говорят, питомцы похожи на хозяев. Очень похожи", "Какая же вы классная! Спасибо за позитив", – прокомментировали ролик в "Инстаграм".

Длинношерстная такса стала последним подарком, который Варнаве преподнес бывший возлюбленный. Собаку знаменитость назвал Биркин, в честь дорогой брэндовой сумки. Теперь домашний питомец регулярно появляется в личном блоге красавицы и ездит с ней на съемки различных проектов.

"Будит, присаживаясь мне на лицо, каждое утро, играет с волосами, не терпит, когда сижу в телефоне, обожает запах кофе", - рассказывала участница Comedy Woman в соцсети.

Ранее "Утро.ру" писало о тайне личной жизни Екатерины Варнавы. 

Дарья ПЕТРОВА

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