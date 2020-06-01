Актриса сняла 14-летнюю наследницу на видео

Марина Зудина показала в социальных сетях, как проводит время с семьей. Знаменитость вместе с детьми посадила деревья. В кадре появился старший сын пары и их дочка, которая произвела впечатление на поклонников.

Если 24-летний Павел Табаков уже знаком многим зрителям, так как снимался в фильмах и сериалах, то Мария Табакова, которой сейчас 14 лет, нечасто оказывалась в поле зрения журналистов.

Подросшая девочка, по мнению пользователей социальных сетей, похожа на знаменитого отца, а вот сын внешностью пошел в маму.

"Прекраснейшая достойная семья", "Сын умница, дочка красавица! Марина, Вы большая молодец в жизни. Приятно смотреть всегда", "Какая прекрасная семья!!! Павел ваш портрет. Маша очень милая!", "какая красавица Маша", "Маша на отца похожа, а Паша на вас", – высказались подписчики.

Ранее "Утро.ру" писало об откровенных сценах, в которых принимала участие Марина Зудина.