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Жена Джигана надела обручальное кольцо после слухов о примирении

Жена Джигана надела обручальное кольцо после слухов о примирении
Оксана Самойлова. Фото: instagram.com/samoylovaoxana
Объявившая о разводе модель сняла украшение еще в марте

Оксана Самойлова вновь показалась с обручальным кольцом на безымянном пальце, хотя не носила его несколько месяцев после скандала с Джиганом в США. Из-за этого поступка модели СМИ в очередной раз заговорили о воссоединении супругов.

Многодетная мать опубликовала в инстаграм-историях видео, где она играет со своим сыном Давидом. На правой руке жены рэпера можно разглядеть кольцо, которое она сняла в конце марта.

Украшение, судя по всему, модель надела недавно – на снимках, которые она опубликовала несколько дней назад, аксессуара на безымянном пальце еще нет. Также стоит отметить, что на видео и вовсе могла оказаться не Самойлова: подписчики могут разглядеть только руки, лицо же в кадр не попало.

Вероятно, инста-дива все же решила простить супруга, который регулярно признается ей в любви в соцсетях, передает Paparazzi. Очередной трогательный пост Джиган опубликовал накануне.

Отношения Джигана и Самойловой вызывают у поклонников звездной пары много вопросов: после того, как модель подала на развод, артисты продолжают жить вместе. Именно поэтому сплетни о примирении супругов возникают не впервые.

Сама модель не хочет раскрывать все подробности отношений с мужем, однако все же решила прояснить ситуацию. Самойлова опровергла информацию о воссоединении с Джиганом и заявила, что они действительно разводятся.

Звезды должны встретиться в суде уже через две недели.

Карина СИРАЗОВА

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