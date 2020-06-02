Курс рубля
- Эксперты объяснили, почему не стоит ждать укрепления рубля
- Доллар по 90: рублю предсказали снижение
- Риски для рубля усилятся к концу мая
Оксана Самойлова вновь показалась с обручальным кольцом на безымянном пальце, хотя не носила его несколько месяцев после скандала с Джиганом в США. Из-за этого поступка модели СМИ в очередной раз заговорили о воссоединении супругов.
Многодетная мать опубликовала в инстаграм-историях видео, где она играет со своим сыном Давидом. На правой руке жены рэпера можно разглядеть кольцо, которое она сняла в конце марта.
Украшение, судя по всему, модель надела недавно – на снимках, которые она опубликовала несколько дней назад, аксессуара на безымянном пальце еще нет. Также стоит отметить, что на видео и вовсе могла оказаться не Самойлова: подписчики могут разглядеть только руки, лицо же в кадр не попало.
Вероятно, инста-дива все же решила простить супруга, который регулярно признается ей в любви в соцсетях, передает Paparazzi. Очередной трогательный пост Джиган опубликовал накануне.
Отношения Джигана и Самойловой вызывают у поклонников звездной пары много вопросов: после того, как модель подала на развод, артисты продолжают жить вместе. Именно поэтому сплетни о примирении супругов возникают не впервые.
Сама модель не хочет раскрывать все подробности отношений с мужем, однако все же решила прояснить ситуацию. Самойлова опровергла информацию о воссоединении с Джиганом и заявила, что они действительно разводятся.
Звезды должны встретиться в суде уже через две недели.
Сенатор прокомментировал отказ подключать военных к решению конфликта
Международные рейсы могут возобновить уже в следующем месяце