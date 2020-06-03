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Нюша похвасталась фигурой в трусах на завязках

Нюша похвасталась фигурой в трусах на завязках
Нюша. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Звезда показала летний снимок

Певица Нюша продемонстрировала красивую фигуру на одном из пляжей. Перед фотографом стройная знаменитость позировала в леопардовом купальнике. Трусы на завязках певица натянула так высоко, что на ее бедра оказались полностью голыми.

Фотографии Нюша опубликовала в "Инстаграм", добавив на снимок больших голубых бабочек. Подписчики от фигуры артистки в восторге. Они заваливают ее аккаунт сотнями комплиментов.

"Какая красивая", "Кажется, что голая", "Просто супер", "Фото просто невероятное!", "Природная красота", – оценили Нюшу в социальных сетях (орфография и пунктуация сохранены).

Артистке удалось сохранить идеальное тело после родов. Напомним, летом 2017 года певица вышла замуж за чиновника Игоря Сивова, а в 2018-м у пары появилась дочь, которую назвали необычным именем Симба.

Ранее Нюша показала накачанные бедра в мохнатом платье. 

Дарья ПЕТРОВА

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