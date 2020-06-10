Писатель-сатирик говорил телеведущей, что идет на поправку

Ведущая Регина Дубовицкая поделилась теплыми воспоминаниями о скончавшемся от коронавируса писателе Анатолии Трушкине. По ее словам, коллеги искренне верили, что мужчина справится с болезнью и вернется к любимой работе.

"Он говорил, что пошел на поправку. С ним я разговаривала только один раз, когда он был в больнице. Я была уверена, что он выздоровеет. (Клара) Новикова тоже звонила, она с ним говорила позже меня, и тоже ей сказал, что идет на поправку", – поделилась Дубовицкая с "Газетой.ру".

Телеведущая также назвала Анатолия Алексеевича замечательным автором. Она добавила, что далеко не все писатели с таким вниманием относятся к своей работе. Трушкин мог переписать номер по просьбе артиста, позвонить спустя время и безвозмездно предложить свежие идеи реприз или внести поправки в старые номера. Также ведущая "Аншлага" заключила, что осталось мало авторов, которые действительно хорошо пишут для юмористов.

Напомним, 78-летнего писателя-сатирика Анатолия Трушкина не стало в среду, 10 июня. Еще в начале мая его госпитализировали с диагнозом COVID-19. Причем болезнь протекала у известного автора в тяжелой форме, мужчину даже подключали к аппарату ИВЛ.