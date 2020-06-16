"Стал импотентом": над Костюшкиным насмехаются после скандала с изнасилованием

"Стал импотентом": над Костюшкиным насмехаются после скандала с изнасилованием
Стас Костюшкин. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
У позиции Собчак появился новый сторонник

О резонансном откровении Стаса Костюшкина высказались уже многие творческие деятели. Теперь прокомментировать признание певца об изнасиловании решил музыкальный критик Сергей Соседов. Ему трагедия Костюшкина показалась "комической".

По мнению Соседова, история об изнасилованном мальчике – простой пиар. Костюшкин зарабатывает на жизнь, устраивая шоу, а это откровение стало причиной грандиозного скандала и приковало внимание публики к фигуре артиста, передает "Собеседник".

"А что, Костюшкин стал импотентом? Или получил страшную психическую травму?" – задался вопросом критик.

Соседов уверен, если бы инцидент из детства действительно ранил исполнителя, он не стал бы распространяться об этом.

При этом музыкальный критик встал на защиту телеведущей Ксении Собчак, которая высмеяла трагедию Стаса Костюшкина. Он заметил, что эти заявления не серьезны и используются ради саморекламы, так что смех журналистки вполне уместен.


Напомним, "блондинка в шоколаде" позволила себе посмеяться над трагедией экс-участника дуэта "Чай вдвоем", которую он пережил в детстве. Когда певец был ребенком, над ним надругался неизвестный мужчина.

Ранее на защиту Ксении Собчак встал юморист Александр Гудков.

Ольга ФЕДОРОВА

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